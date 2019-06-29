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جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية

السبت، 29 يونيو 2019 11:28 م
جمارك الدخيلة تحبط تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية سجائر - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتها على صحة المواطنين. 
 
تم تشكيل لجنة جمركية من محمد الشرقاوي مأمور الحركة ومحمد عادل مأمور التعريفة تحت إشراف سعيد أبوسكينة مدير الإدارة وشعبان حسين مدير الإدارة بجمرك الدخان وابراهيم متولى مدير التعريفة لكشف ومعاينة مشمول المهمل رقم 40 وهو عبارة عن حاوية رقم TCNU629526/5 واردة من الصين بإسم  شركة M . A . M للاستيراد والصنف طبقا للمستندات عبارة عن جبس بورد.  
 
وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1050 كرتونة بكل منها 50 قاروصة بكل منها 10 علب سجائر ماركة LM مدون عليها صنعت فى مصر وتحذيرات وزارة الصحة وهى غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية السجائر الأجنبية . 
 
وتبلغ الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة على الحاويه  11مليونا 544 ألفا و526 جنيها .
 
قرر حسام حمزه رئيس الإدارة المركزية لجمرك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة .
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
 
 
 
 
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الاسكندريه

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