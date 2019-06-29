جامعة أسيوط تبحث طرح برنامج تعليمى مع أحد الجامعات الأجنبية فى مجال الزراعة

أسيوط ـ محمود عجمي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون بينها وبين مختلف المؤسسات والهيئات العلمية والبحثية داخل مصر وخارجها، واستثمار ذلك فى طرح برامج تعليمية متخصصة ومشتركة مع كبرى الجامعات العالمية فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه مع فريق مركز التميز العلمي في الزراعة والذي يضم الدكتورة نجلاء عبد الله رئيس المركز، والدكتور وليد ضياء مستشاره الفني ، والدكتور بول إيثر المنسق الفني لتطوير البرامج الدراسية والدكتور حازم منصور المنسق الفني لبرنامج الأبحاث التطبيقية وياسمين الطويل مدير العلاقات العامة والاتصالات ، وكريم صلاح الدين مدير الخدمات اللوجستية بالمركز وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حمام عميد الكلية.

وأعرب الدكتور طارق الجمال خلال لقائه مع أعضاء الفريق على اهتمامه بطرح برنامجاً مشتركاً فى المجال الزراعي والذي يُعد أحد المجالات الهامة والحيوية وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى لتحقيق محاور التنمية المستدامة وتأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الزراعية والغذائية.

كما أكد الدكتور شحاته غريب على نجاح مساعي الجامعة في عقد برامج تعليمية مشتركة فى تحقيق الهدف المرجو منها في تطوير الخدمة التعليمة والبحثية والنهوض بها فى عدد من المجالات الحيوية، ومواكبة أحدث مجريات التقدم العلمي فى أكبر الجامعات الدولية.

ومن جانبها أشادت الدكتورة نجلاء عبد الله بمكانة جامعة أسيوط إلى تطوير الزراعة في مصر، مشيرة إلى أن اختيار المركز للجامعة تنظيم زيارة للفريق يأتي لكونها الجامعة الأم لجامعات الصعيد وذلك فى إطار سعى المركز لإجراء زيارات متفرقة لعدد من الجامعات المصرية لرصد نقاط التميز البيئي فى المجال الزراعي التي تتمتع بها الجامعات المستهدفة والتى يمكن توظيفها فى تنفيذ المشرعات الزراعية المقبلة وتلبية احتياجات الدولة فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حمام على أهمية زيارة المركز والذي يتمتع بمكانة علمية مرموقة فى ذاك المجال وشركات متعددة مع عدد من الجامعات المصرية والأجنبية، موضحاً أن برنامج الفريق تتضمن لقاءً موسعاً بحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والحوث وأعقبه جولات ميدانية لتفقد عدد من الوحدات والمزارع التابعة للكلية.