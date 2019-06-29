توريد 125 ألف و558 طن من محصول القمح للشون والصوامع بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج ،أنه تم توريد 125 ألف و 558 طن و301 كيلو قمح لصوامع وشون المحافظة،منذ بدء الموسم فى 15 أبريل الماضى وحتى الآن.

وأوضح محافظ سوهاج فى بيان أن مساحات القمح المزروعة ،وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغ 207 ألف و75 فدان،موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة،لافتاً الى تخطى كميات التوريد لما هو متوقع توريده خلال الموسم الحالي،حيث كان المتوقع توريد 120 ألف طن فقط،مشيرا إلى أن شون وصوامع المحافظة مازالت تفتح ابوابها للموردين حتى 15 يوليو القادم.

يذكر أن اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة،مع رؤساء الوحدات المحلية تعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الاقماح،وتعمل على تسهيل الإجراءات على جميع المزارعين.