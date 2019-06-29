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تقرير الصحة: منتجات مصنع ألبان الهرم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

السبت، 29 يونيو 2019 12:01 م
تقرير الصحة: منتجات مصنع ألبان الهرم غير صالحة للاستهلاك الآدمى أجبان غير صالحة للاستهلاك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تقرير مفتش الصحة، فى واقعة ضبط 2 طن و856 كيلو، من الأجبان، داخل مصنع بالهرم، أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكدت تحريات رجال مباحث التموين، أن المصنع غير مرخص، ومالكه غير حاصل على أى تراخيص من الجهات المختصة لممارسة العمل، فى إنتاج الألبان.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع " عبد الله. ص " صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، بالهرم، كميات من منتجات الألبان (الجبنة موزريلا مبشورة) من مرتجعات المحلات والسوبر ماركت، مجهولة المصدر، وإعادة استخدام تلك الكميات فى التصنيع مرة أخرى، وتدوين تواريخ صلاحية جديدة وإعادة تعبئتها بأسماء تجارية وهمية بعناوين وهمية، وطرح تلك الكميات للبيع.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 2 طن و856 كيلو من الجبن موزريلا ورومي، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 3 ماكينات بشر الجبنة، و2 ميزان حساس، و4 ماكينات لحام أكياس، وماكينة طبع التاريخ.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


مصنع ألبان

البان فاسدة

اجبان مغشوشة

جبنة رومى مغشوشة

مباحث التموين

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