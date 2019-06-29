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تعرف على قائمة مشروعات مدينة إسنا الجديدة لخدمة المواطنين

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص
تعرف على قائمة مشروعات مدينة إسنا الجديدة لخدمة المواطنين المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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صرح محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى العمل فى عدد من المشروعات القومية والخدمية بالمركز، وذلك لسرعة إنجاز المشروعات التى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، وفقا وتعليمات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

 

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه من أبرز المشروعات التى تجرى حالياً التجهيز لبدء العمل فى قطعة الأرض المقترح إقامة عليها "مدينة إسنا الجديدة"، وذلك بناء على كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة طيبة وكتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مدينة إسنا الجديدة على مساحة 11 ألف فدان، وإقامة مدينة إسنا الجديدة على الطريق الصحراوى الغربى مصر أسوان، وتبدأ من مدخل النمسا حتى الحدود الإدارى لمركز إسنا فى اتجاه الجنوب من الناحية الغربية للأسفلت، وإنهاء أعمال الرفع وإعداد الخرائط اللازمة لعمل الدراسة والتنسيق بين الجهات المختصة.

 

وأوضح رئيس المدينة أنه يجرى العمل أيضا على تجهيز مساحة 650 فدان لإقامة مشاريع استثمارية وصناعية وحرفية، مؤكداً أن إقامة مدينة صناعية وحرفية استثمارية تعد نقلة حضارية لمدينة اسنا، كما تساعد فى نقل الورش إلى منطقة الحرفيين الجديدة منعًا للضوضاء والتلوث البيئى وأيضا خلق فرص عمل جديدة للشباب وجذب الاستثمار، خاصة أن هذه المنطقة مجاورة لمحطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى الجارى إنشائها وحطة البنزين التابعة للشركة الوطنية، كما يجرى العمل حالياً فى محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى والجارى العمل بها على مساحة 2500م لتغذية مركز إسنا والذى يمثل تغييراً حضارياً لوجه الحياة بإسنا، قائلاً أن التوجه الرئيسى للدولة حالياً هو تكثيف العمل على إخلاء المدن من البوتاجاز وإحلال الغاز الطبيعى، حيث يعد الغاز الطبيعى الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية السائلة وتخفيف العبء على المواطنين، وأيضا تفقد محطة تمويل السيارات الوطنية ووجه تعليماته لرئيس القرية لتوصيل خط مياه شرب لمحطة التخفيض ومحطة تمويل السيارات.

 

وأكد سليمان أنه تابع مؤخراً العمل فى إنشاء معهد دينى إعدادى وابتدائى بقرية باويل على مساحة 12 قيراطا مكون من خمسة طوبق باعتماد من الأزهر الشريف ومن مقرر الانتهاء منه فى آخر 2019، وكذلك يجرى رفع كفاءة شارع المستشفى الجديدة استعداداً لرصفه والذى تم إمداده بـ25 عامود إنارة وإمداد الطريق بكشافات للإنارة وتجميل المنطقة الأمامية للمستشفى، وأيضا محطة رقم 2 للصرف الصحى استعداداً لتشغيلها فى الأيام القادمة بعد وصول المضخات الخاصة بالمحطة والمقرر انطلاق المحطة لتشغيلها فى الأيام القادمة بعد الانتهاء من تركيب المضخات والمحاسب.

 


اخبار الاقصر

مدينة اسنا الجديدة

مشروعات جديدة بالاقصر

منطقة صناعية وحرفية باسنا

انشاء معاهد ازهرية بالاقصر

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