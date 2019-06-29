تعرف على قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال أسبوع.."مصر جنوب إفريقيا" بالصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 14.5 مليون ورقة بقيمة قدرها 2.6 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة سبيد ميديكال، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 74 ألف ورقة، بقيمة قدرها 373 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بحجم تداول بلغ 1.2 مليون ورقة، وبقيمة 240 ألف جنيه.

وجاءت شركتا بورسعيد الفنار للمقاولات والإنشاءات والتجارة والاستيراد، الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1194 ورقة بقيمة 1491 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 164 ورقة بقيمة 1111 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى كمية التداول ببورصة النيل 2.6 مليون ورقة منفذة بقيمة تداول نحو 1.2 مليون جنيه، منفذة على 296 عملية خلال الأسبوع الماضى.