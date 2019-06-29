ترامب: لن نرفع الرسوم الجمركية على الصين مقابل شراء منتجات زراعية أمريكية

أوساكا (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ونظيره الصينى شى جين بينج، اتفقا اليوم السبت، على عدم رفع الرسوم على الواردات الصينية فى الوقت الحالى فى حين ستشترى بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى عقب قمة مجموعة العشرين فى أوساكا بغرب اليابان: "سنمتنع فى الوقت الراهن عن رفع الرسوم وسيشترون المزيد من المنتجات الزراعية".

وهدنة اليوم بين أكبر اقتصادين فى العالم منحت قدرا من الارتياح لزعماء أكبر اقتصادات فى العالم المتجمعين فى اليابان، إذ كلفت الحرب التجارية المستمرة منذ عام الشركات مليارات الدولارات وأدت لتباطؤ الاقتصاد العالمى وتعقيدات فى سلاسل الإنتاج والإمداد وقلق فى الأسواق المالية.