ترامب : العلاقات بين أمريكا وكوريا الجنوبية أقوى من أى وقت مضى

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها أقوى من أي وقت مضى.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ، في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن ترامب أكد ، في بيان مكتوب ، أن كوريا الجنوبية في الوقت الراهن أصبحت أكثر ولاء للولايات المتحدة وتقف الى جانبها أكثر من أي وقت مضى.

وكان ترامب قد وصل ، في وقت سابق اليوم ، الى سول بعد انتهاء أعمال قمة مجموعة العشرين باليابان ، وذلك في ثاني زيارة يقوم بها الى كوريا الجنوبية التي تربطها علاقات تحالف مع الولايات المتحدة تمتد الى نحو 70 عاما.