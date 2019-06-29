تجديد حبس محامى 15 يومًا لاستخدامه كاميرا متحركة لتصوير السيدات ليلًا فى بنها

القليوبية - نيفين طه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها، حبس محامى 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات.

البداية عندما تلقى المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث قسم ثانى بنها، بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا ببنها، بعثورة على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فقام بضبطها، وتبين أن المحامى يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلًا، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، وبفحص الطائرة والكاميرا، تبين أنها ملك محامى عمره 30 سنة، وتبين أنه يقوم باستخدامها عن بعد فى التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن فى منازلهن من خلال البلكونات والشبابيك، وتم التحفظ على الطائرة.