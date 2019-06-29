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تجديد حبس متهم بحيازة مخدر الهيروين بالشروق 15 يوماً

السبت، 29 يونيو 2019 12:18 م
تجديد حبس متهم بحيازة مخدر الهيروين بالشروق 15 يوماً حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعاراضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بحيازة مخدر الهيروين بمدينة الشروق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم هو "سالم .م"، عاطل، عثر بحوزته على "9 أكياس من مخدر الهيروين"، قبل ترويجها بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة الشروق، بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكن ضباط قسم شرطة الشروق،  من القبض على المتهم "سالم .م"، وبحوزته "9 كيس هيروين"، قبل ترويجهما بدائرة القسم، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


مخدر الهيروين

تجديد حبس

نيابة الشروق

محكمة الجنح

مخدرات

تجارة الهيروين

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