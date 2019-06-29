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تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تقليد العلامات التجارية

السبت، 29 يونيو 2019 11:31 م
تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تقليد العلامات التجارية علامات تجاريه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لقيامهما بتقليد وتزوير المطبوعات والعلامات التجارية، بدون تصريح من الجهات المعنية، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كانت مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، ألقت القبض على عامل بمطبعة بدائرة قسم شرطة الحدائق القبة، وذلك لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية، بالمطبعة عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على " 14 زنكة مدون عليها بيانات وعلامات مختلفة ".

كما تم ضبط عامل بمطبعة أخرى، بدائرة القسم لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله، بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على " 5 زنكات مدون عليهم علامات تجارية ".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتقليد المضبوطات، بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

 


تقليد علامات تجارية

ضبط مصنع

حبس عاملان

قسم حدائق القبة

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