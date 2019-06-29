تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان علم النفس والاجتماع

كتب ــ محمود طه حسين

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة حول مستوى علم النفس والاجتماع، حيث أكدت الطالبة مريم بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين، أن الأسئلة سهلة ومباشرة ووقت الامتحان مناسب.

وأوضحت الطالبة، أن الامتحان به جزئيات صعبة ولكن تمت الإجابة عنها، فيما دخلت بعض الطالبات فى حالة بكاء بسبب صعوبة بعض الجزئيات فى الامتحان، مطالبين بمراعاتهم فى التصحيح ورصد الدرجات.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة لم تتلق أى شكاوى من صعوبة الأسئلة، كما أن الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية.

كانت انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".