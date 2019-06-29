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بوتين وشينزو آبى يعتزمان بحث إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان

السبت، 29 يونيو 2019 03:50 م
بوتين وشينزو آبى يعتزمان بحث إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان شينزو آبى وبوتين
أوساكا (أ ش أ)

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أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، عن أمله فى أن يناقش مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إبرام معاهدة السلام بين البلدين.

 

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن ذلك جاء خلال لقاء شينزو آبى مع بوتين على هامش قمة العشرين، التى اختتمت أعمالها فى أوساكا، اليوم، فيما من المتوقع أن يناقش الجانبان مصير مجموعة من الجزر، هى محور نزاع إقليمى عالق بينهما منذ أكثر من 70 عاما.

 

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين رئيس الوزراء اليابانى والرئيس الروسى منذ زيارة آبى إلى موسكو فى يناير الماضى، ومن المنتظر أن يعقد الطرفان مؤتمرا صحفيا مشتركا فى نهاية مباحثاتهما.

 


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روسيا

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معاهدة سلام

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