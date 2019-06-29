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"بوتين" للسيسى: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر فى الفترة المقبلة

السبت، 29 يونيو 2019 09:47 ص
"بوتين" للسيسى: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر فى الفترة المقبلة الرئيس السيسى وبوتين
أوساكا محمد الجالى

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الجالي
 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيداً فى هذا الصدد بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم بالرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الروسى أكد الأهمية التى توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة المقبلة، وفى إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.

وأضاف "راضى"، فى تصريحات للوفد المرافق للرئيس السيسى فى زيارته لليابان، أنه تم استعراض فرص التعاون بين مصر وروسيا فى القارة الأفريقية فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى، حيث تم التطرق فى هذا السياق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الأفريقية الروسية فى أكتوبر المقبل، وتوافق الرئيسان حول ضرورة العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، سعياً نحو صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية.

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الرئيس السيسى

فلاديمير بوتين

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قمة العشرين

اليابان

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