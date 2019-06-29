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بوتين: اتفقنا مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط

السبت، 29 يونيو 2019 12:15 م
بوتين: اتفقنا مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط أوبك _ أرشيفية
(رويترز)

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.

وتابع في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين أن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك يومي الأول والثاني من يوليو تموز لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا وينتهي العمل بالاتفاق بعد الثلاثين من يونيو.

وقال بوتين "سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما. فيما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر."

ويعني التمديد لمدة تسعة أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس 2020.


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