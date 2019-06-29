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بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. فتح حدائق القليوبية للمواطنين بالمجان

السبت، 29 يونيو 2019 05:58 م
بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. فتح حدائق القليوبية للمواطنين بالمجان علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فتح أبواب الدخول لجميع الحدائق المقامة بالمراكز والمدن والأحياء أمام المواطنين، غدا الأحد بالمجان للمواطنين، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

 

وقال مرزوق، إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصرى يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا.

 

وفى هذا الإطار وجه محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات بالاستعداد للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث ستقوم مجالس المدن والمراكز والأحياء منذ الصباح الباكر بتعليق الأعلام والزينة ووضع البانرات وتشغيل DJ احتفالا بتلك الثورة العظيمة التى خرج فيها الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وخرج ليملأ ميادين مصر فى مشهد حضارى شهد له العالم أجمع وصنع أعظم ثورة قادت مصر كلها إلى بر الأمان من أجل النهوض بمستقبل أجيالنا القادمة.


اخبار القليوبية

30 يونيو

ثورة 30 يونيو

احتفالات 30 يونيو

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