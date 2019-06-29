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بتوقيت الإمارات.. صحيفة إماراتية تنشر موعد مباراة مصر وأوغندا غدا

السبت، 29 يونيو 2019 12:26 م
بتوقيت الإمارات.. صحيفة إماراتية تنشر موعد مباراة مصر وأوغندا غدا منتخب مصر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نشتر صحيفة الإمارات اليوم مواعيد مباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الإفريقية بتوقيت الإمارات، المقرر لها غدا الأحد 30 يونيو.

 

وقالت الصحيفة أن المنتخب المصري ضمن صعوده إلى الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط وستكون المباراة القادمة أمام أوغندا لتحديد صاحب المركز الأول في المجموعة الإفريقية الأولى حيث يمتلك المنتخب الأوغندي أربع نقاط من فوز على الكونغو والتعادل مع زيمبابوي.

 

وتابعت، صدارة المجموعة الأولى سوف تضمن للمنتخب المصري التواجد في الدور القادم باستاد القاهرة ولذلك ستكون المباراة هامة للمنتخب المصري وجمهوره الذي يأمل في تحسن المستوى تدريجياً، بعد الظهور الغير مقنع في أول مباراتين رغماً من تحقيق الفوز وتصدر المجموعة ولذلك ينتظر الجمهور هذه المباراة والتي ستكون هامة وأخيرة قبل مرحلة الأدوار الإقصائية.

 

وسيخوض المنتخب المصري المباراة مع أوغندا في نفس موعد مباراة زيمبابوي والكونغو.

مصر - أوغندا الأحد 30 يونيو استاد القاهرة الدولي

زيمبابوي - الكونغو الأحد 30 يونيو استاد الدفاع الجوي

 

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منتخب مصر

اوغندا

كاس امم افريقيا

استاد القاهرة الدولي

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