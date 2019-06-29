بالصور.. انشاء مجمع خيرى بتكلفة 15 مليون جنيه بالجهود الذاتية بقرى أبيس بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور محمد بغدادي سكرتير عام الحي بزيارة تفقدية لقرية ابيس ٨/١ لمتابعة اعمال بناء المجمع الخيري للخدمات بالقرية ،التي تتم بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية بشكل كامل، بتكاليف تجاوزت 15مليون جنيه.

جاء ذلك في اطار متابعة اعمال بناء المجمع الخيري للخدمات بقرية ابيس ٨/١ ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، ويتكون المجمع حاليا من ارضي و 4 أدوار علوية، حيث تم تخصيص الارضي لعمل مسجد للقرية ،تم تشطيبه تمهيدا لافتتاحه في عيد الإسكندرية القومي ٢٦ يوليو المقبل، وتخصيص دورين لتقديم كل الخدمات الخاصة بذوي الاعاقة الذهنية وتم الانتهاء من تشطيبهما تقريبا ،ومتبقي تزويدهما بالأجهزة اللازمة.

كما تخصيص الدورين الآخرين لعمل دار ضيافة لمرضي السلطان الوافدين من خارج الاسكندرية.

وأكد د محمود بغدادي سكرتير عام حى وسط الاسكندرية، أنه سيتم الاهتمام بتمهيد الطرق الواصلة للمجمع بالتنسيق مع إدارة الطرق بالحي، وكذا الاهتمام بالإضاءة العامة بالتنسيق مع إدارة الكهرباء، بالإضافة إلي تذليل كل العقبات التي تقف في طريق الانتهاء من بناء واستكمال وافتتاح هذا المجمع لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة .