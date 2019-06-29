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بابا الفاتيكان يعتمد الانبا دانيال مطرانا لكرسى الإسماعيلية بعد استقالة مطرانها

السبت، 29 يونيو 2019 12:29 م
بابا الفاتيكان يعتمد الانبا دانيال مطرانا لكرسى الإسماعيلية بعد استقالة مطرانها الانبا دانيال مطران الاسماعيلية الجديد
سارة علام

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اعتمد قداسة البابا فرنسيس اليوم السبت، قرار سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بانتخاباللأب دانيال لطفي خلّه مطرانا لإيبارشيّة الإسماعيليّة باسم الأنبا دانيال

ولد الأب دانيال لطفي خله في قرية نجع رزيق بمحافظة أسيوط في 4 مايو 1969 ، والتحق بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي وحصل على ليسانس فلسفة ولاهوت عام 1996.

سُيِّم كاهنا علي يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق في 18 يوليو 1996م

عمل الانبا دانيال، راعيا في كنيسة قلب يسوع بالقوصية من 1996- 2000مـ ومعلم بالكليّة الإكليريكية بالمعادي من 2000- 2001 م، وراعيا لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة من 2001- 2003 م، وراعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2003- 2006م، ثم سافر للدراسة في روما من 2006- 2008 م، وحصل على الماجيستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني.

ثم عمل راعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 - 2013م، ومسئولا عن التكوين الديني في إيبارشية أسيوط من 2008- 2016م وبعدها عمل مسئولا عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 حتي الآن، ثم مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.

- راعيا في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013- حتي الآن حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا لنيافة الأنبا مكاريوس توفيق.

 


مطران الاسماعيلية للكاثوليك

الانبا دانيال مطران الاسماعيلية الكاثوليكي

الانبا دانيال الاسماعيلية

مطران جديد للاسماعيلية

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