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النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن

السبت، 29 يونيو 2019 01:02 م
النقل: إنجاز 4500 كم من المشروع القومى للطرق بتكلفة 75 مليار جنيه حتى الآن الطريق الدائرى الإقليمى - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل، عن أنه تم إنجاز 4500 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى للطرق بتنفيذ ثلاث وزارات، بتكلفة 75 مليار جنيه قامت وزارة النقل بتنفيذ 1000 كم منها بتكلفة 19 مليار جنيه.

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وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن المشروع القومى للطرق من أهم مشروعات الطرق والكبارى للوزارة المنفذة حتى يونيو الجارى، مشيرة إلى أن المشروع تضمن الآتى:

1.    تطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1,920 مليار جنيه .

2.    إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه .

3.    ازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه .

4.    ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه .

5.    ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه .

6.    ازدواج المرحلة الأولى من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه .

7.    تطوير طريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1.185 مليار جنيه .

8.    إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه .

9.    إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه .

10.  إنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه .

11.  إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الاقليمى ( بلبيس – بنها – طريق إسكندرية الصحراوى ) بطول 90 كم وتكلفة 8.2 مليار جنيه .

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وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل، كشفت وزارة النقل عن أنه تم إنشاء 12 محورا على النيل بتكلفة 13 مليار جنيه منها 9 محاور قامت بتنفيذها هيئة الطرق والكبارى "بنها – الخطاطبة – جرجا – بنى مزار – طما – طلخا- الواسطى – ملوى – فوة" بالإضافة إلى 3 محاور قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "روض الفرج – عدلى منصور – تقاطع الطريق الاقليمى جنوب دهشور".

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النقل

تطوير الطرق والكبارى

مشروعات وزاره النقل

محور روض الفرج

اليوم السابع بلس

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