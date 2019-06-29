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المفتى بمناسبة ثورة 30 يونيو: التحلى بروح الثورة ضرورة فى مواجهة الإرهاب

السبت، 29 يونيو 2019 09:56 ص
المفتى بمناسبة ثورة 30 يونيو: التحلى بروح الثورة ضرورة فى مواجهة الإرهاب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.
 
وقال مفتى الجمهورية فى كلمته التى وجهها للشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: نتقدم بخالص التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات لتحقيق التنمية والاستقرار فى جميع ربوع وطننا الغالى مصر.
 
ودعا مفتى الجمهورية فى كلمته جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام فى مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.
 
وأوضح مفتى الجمهورية أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصرى العظيم، الذى رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.
 
وأكد مفتى الجمهورية أن التحلى بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، من أهم المبادئ التى يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.

شوقى علام

ثورة 30 يونيو

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

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