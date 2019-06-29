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المعمل الكيماوى يحدد مصير أمين عهدة سقط بسلع غذائية فاسدة فى مصر القديمة

السبت، 29 يونيو 2019 07:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير أمين عهدة سقط بسلع غذائية فاسدة فى مصر القديمة معمل - ارشيفية
كتب سليم على

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يفحص رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، عينة من سلع غذائية مجهولة المصدر ضبطها رجال مباحث التموين ، بحوزة آمين عهدة شرع فى تجميعها وتوزيعها فى منطقة مصر القديمة ، لكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات.

كانت نيابة مصر القديمة، أمرت بحبس أمين عهدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتجميع وبيع سلع منهية الصلاحية بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط أمين عهدة فى إحدى المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لحيازته وتجميعه 3228 عبوة من السلع الغذائية (عصائر- شاى- عسل أبيض- عسل أسود)، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات فى شهرى أغسطس 2018، مايو 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


سلع فاسده

قانون الغش والتدليس

سلع غذائية مجهولة

مصر القديمه

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