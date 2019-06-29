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المدن الجديدة تتسارع لتخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية

السبت، 29 يونيو 2019 05:00 ص
المدن الجديدة تتسارع لتخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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شهدت الفترة الأخيرة منافسة بين أجهزة المدن الجديدة، من أجل تخصيص أراضٍ للمستثمرين وشركات القطاع الخاص وذلك فى محالوة للإسراع بوتيرة التنمية داخل أجهزة المدن، وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بالمدينة.

من جانبه قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم تخصيص قطعتى الأرض رقمى (7، 8) بمساحة (3.1 مليون م2)، بمنطقة المطورين بمدينة السادات، لصالح إحدى الشركات، ويتم سداد قيمة 50 % من إجمالى القيمة كدفعة مقدمة خلال شهر من تاريخ إخطار التخصيص، وسداد باقى القيمة على 3 أقساط سنوية مُحملة بفائدة البنك المركزي السارية وقت السداد.

فيما أكد المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات الحى الخامس، بمساحة 13 فداناً بمدينة دمياط الجديدة، وقطعة الأرض رقم 33 بمنطقة الخدمات الإقليمية، بمساحة 21 فداناً بمدينة أسيوط الجديدة، لصالح مؤسسة وادى دجلة للأندية، لإقامة ناديين رياضيين اجتماعيين متكاملين، وذلك بنظام البيع، وباشتراطات بنائية (النسبة البنائية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة وطبقاً لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الارتفاع المسموح به أرضى + أول، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10 % من المساحة المبنية بالدور الارضي وتستغل كخدمات للمبني ويتم ترك ردود عام لقطعة الأرض 10 م من جميع الجهات، كما يتم ترك مسافة لا تقل عن 8 م بين المباني وبعضها داخل قطعة الأرض).

وأكد السباعى أنه تمت إتاحة مباني مدرسة التعليم الأساسي (33 فصلاً)، ومدرسة التعليم الثانوي (33 فصلاً)، بمنطقة الـ226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بمدينة أسيوط الجديدة، لمدة 5 سنوات لصالح جامعة أسيوط، لتشغيلها كليات (رياض أطفال – فنون جميلة) وذلك بنظام مقابل الانتفاع السنوى، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الانتفاع السنوي، لحين الانتهاء من المبانى الخاصة بالجامعة على الأرض المخصصة لجامعة أسيوط بالمدينة، على أن يتم إعادة الشىء لأصله عند إعادة التسليم للهيئة مع إبرام عقد.

 


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