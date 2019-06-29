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الكرملين: صفقة بيع منظومة صواريخ "إس 400" لتركيا تتضمن نقل التكنولوجيا

السبت، 29 يونيو 2019 03:52 م
الكرملين: صفقة بيع منظومة صواريخ "إس 400" لتركيا تتضمن نقل التكنولوجيا منظومة إس 400 - أرشيفية
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم السبت، أن صفقة بيع منظومات صواريخ "إس-400" إلى تركيا تتضمن نقل التكنولوجيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف، قوله، بشأن تعاقد تركيا على شراء منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا، إن العقد يتضمن نقل التكنولوجيا جزئيا، لافتا إلى أنه ينبغى أن تبدأ تركيا بتسلم ما تعاقدت على شرائه من روسيا فى شهر يوليو 2019.

وتشهد العلاقات الأمريكية – التركية، توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" التى تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، فبينما تصر أنقرة على حقها فى الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.

وكان الرئيس التنفيذى لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف، صرح بأنه سيتم تسليم أول شحنة من منظومة "إس - 400" إلى تركيا فى يوليو من العام الجارى، وأشار إلى أن عقد توريد "إس - 400" إلى تركيا سيتم تنفيذه فى وقت قياسى، ويتم حاليا الانتهاء من المكون اللوجيستى.

 

 


صواريخ اس 400

الرئاسة الروسية

العلاقات الامريكية التركية

الكرملين

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