الكرة الأرضية تترقب كسوفا كليا للشمس خلال أيام.. اعرف التفاصيل × 9 معلومات

يكون هواة الفلك والظواهر الفلكية على موعد خلال أيام مع واحدة من أهم الظواهر الفلكية وهى ظاهرة كسوف الشمس، والتى يترقبها الباحثون وعلماء الفلك خلال الأيام المقبلة.



وينشر "اليوم السابع" كواليس كسوف الشمس المرتقب وإمكانية رؤيته فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- تكون الكرة الأرضية على موعد الثلاثاء المقبل 2 يوليو مع كسوف كلى للشمس.

2- يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريًا.

3- يمكن رؤيته فى معظم أمريكا الجنوبية وشرق أوقيانوسيا والمحيط الباسفيكى.

4- يرى كسوف الشمس كليا فى تشيلى والأرجنتين.

5- سيغطى هذا الكسوف مساحة عرضها 200.6 كم.

6- سيستغرق مدة قدرها 4 دقائق و32 ثانية.

7- عند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 105% من قرص الشمس.

8- سيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و50 دقيقة تقريبًا.

9- لا يمكن رؤية هذا الكسوف فى مصر والمنطقة العربية.