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القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وبندقية آلية بشبين القناطر

السبت، 29 يونيو 2019 11:31 م
القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة وبندقية آلية بشبين القناطر متهم - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين المخدر وبندقية آلية وذخائر، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتردد عاطل على دائرة المركز لترويج المواد المخدرة على عملا ئه بدائرة المركز، وجرى اخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وبالعرض على العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية كلف بضبط المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد الشامى معاون مباحث المركز، من ضبط المتهم ويدعى "م.م.ع"24 سنة، عاطل مقيم دائرة المركز وبحوزتة 50 جرام من مخدر الهيروين وبندقية آلية و12 طلقة ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والسلاح النارى لحماية تجارته وتولت النيابة التحقيق.


مخدرات

شبين القناطر

اللواء رضا طبلية

مديرية امن القليوبية

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