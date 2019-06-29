القبض على سيدتين لسرقتهما شقة سكنية بحدائق القبة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على سيدتين لسرقتهما شقة معلمة بحدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط سيدتين مقيمتين بدائرة القسم، قامتا بسرقة (جهاز لوحى "تابلت" - 45550 جنيه) من داخل مسكن معلمة بإحدى المدارس الثانوية، مقيمة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما أقرا بأنهما تربطهما علاقة جيرة بالمجنى عليها، وأثناء ترددهما على مسكنها تلاحظ لهما تركها باب الشقة سكنها مفتوح، فتمكنا من الدخول والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.