سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

العدل تنتهى من تطوير 22 فرعا للطب الشرعى فى 11 محافظة

السبت، 29 يونيو 2019 11:07 م
العدل تنتهى من تطوير 22 فرعا للطب الشرعى فى 11 محافظة مصلحة الطب الشرعى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، من تطوير وميكنة 22 فرع من فروع المصلحة بالمحافظات، بحيث تكون مجهزة لمباشرة جميع القضايا التى يكلف بها تلك المكاتب.
 
وأوضحت المصادر، ان تطوير مكاتب مصلحة الطب الشرعى تتضمنت محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف وقنا وأسوان، مشيرة إلى أن التطوير شمل الأربع أقسام التى تتضمنها المصلحة وهى الطب الشرعي الميداني، الطبي الشرعي المعملى، المعامل الكيميائيه الشرعي، وقسم أبحاث التزييف والتزوير.
 
وأشارت المصادر إلى، أن تطوير فروع الطب الشرعى تضمن تطويرى انشائى وتقنى وتوفير الأجهزة الخاصة بعمل الاطباء الشرعين، مشيرة إلى أنه مصلحة الطب الشرعة تستجيب للتطور ورفع الكفاءة المهنية للعاملين به من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية.
 
وأضافت أن اخر الفروع التى تم تطويرها وافتتاحها مؤخرا فرع الطب الشرعي بالأقصر .
 
الجدير بالذكر أن مصلحة الطب الشرعي حصلت على اعتماد الجودة "الأيزو" نتيجة قيامها باتباع المعايير الدولية للأغراض الجنائية، في سبيل تحسين وتطوير منظومات العمل.
 
 

الطب الشعرى فى مصر

خدمات الطب الشرعى

تطوير فروع الطب الشرعى

شهادة الايزو

وزارة العدل

اقسام الطب الشرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استعجال تقرير الطب الشرعى لشاب قتله عاطلين لسرقته بمنشأة القناطر

السبت، 29 يونيو 2019 03:24 م

الطب الشرعى يقرر مصير متهم بالاعتداء على فتاة جنسيا فى الطالبية

الجمعة، 28 يونيو 2019 03:00 ص

النيابة تستمع لأقوال فتاة تعرضت لاعتداء جنسى بالطالبية وتعرضها على الطب الشرعى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:42 م

عرض فتاة اتهمت عاطل باختطافها والاعتداء عليها جنسياً بالطالبية على الطب الشرعى

الأحد، 23 يونيو 2019 08:00 ص

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لسيدة تعرضت للاعتداء الجنسى بمصر القديمة

السبت، 22 يونيو 2019 01:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة