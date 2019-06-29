العدل تنتهى من تطوير 22 فرعا للطب الشرعى فى 11 محافظة

كتب إبراهيم قاسم

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، من تطوير وميكنة 22 فرع من فروع المصلحة بالمحافظات، بحيث تكون مجهزة لمباشرة جميع القضايا التى يكلف بها تلك المكاتب.

وأوضحت المصادر، ان تطوير مكاتب مصلحة الطب الشرعى تتضمنت محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف وقنا وأسوان، مشيرة إلى أن التطوير شمل الأربع أقسام التى تتضمنها المصلحة وهى الطب الشرعي الميداني، الطبي الشرعي المعملى، المعامل الكيميائيه الشرعي، وقسم أبحاث التزييف والتزوير.

وأشارت المصادر إلى، أن تطوير فروع الطب الشرعى تضمن تطويرى انشائى وتقنى وتوفير الأجهزة الخاصة بعمل الاطباء الشرعين، مشيرة إلى أنه مصلحة الطب الشرعة تستجيب للتطور ورفع الكفاءة المهنية للعاملين به من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية.

وأضافت أن اخر الفروع التى تم تطويرها وافتتاحها مؤخرا فرع الطب الشرعي بالأقصر .

الجدير بالذكر أن مصلحة الطب الشرعي حصلت على اعتماد الجودة "الأيزو" نتيجة قيامها باتباع المعايير الدولية للأغراض الجنائية، في سبيل تحسين وتطوير منظومات العمل.