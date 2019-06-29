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الطب البيطرى ينظم المؤتمر العلمى الأول تحت عنوان "الاستزراع البحري في مصر.. التحديات والحلول

السبت، 29 يونيو 2019 12:15 م
الطب البيطرى ينظم المؤتمر العلمى الأول تحت عنوان "الاستزراع البحري في مصر.. التحديات والحلول مؤتمر الاستزراع البحرى فى مصر
دمياط عبده عبد البارى

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نظمت نقابة الأطباء البيطريين ومديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم السبت، المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "الاستزراع البحري في مصر.. التحديات والحلول.. نموذج علمي من محافظة دمياط" بحضور الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطرى  ورئيس المؤتمر والدكتور السعيد كيوان نقيب الأطباء البيطريين امين عام المؤتمر والدكتور ابراهيم مرعى مقرر المؤتمر واللواء عماد حمدى رئيس مدينة رأس البر.

وحاضر في المؤتمر الدكتور علاء الدين عيسى، رئيس قسم الأسماك كلية الطب البيطري جامعة القاهرة والمستشار الفني لشركة قناة السويس للاستزراع السمكي، والدكتور رياض خليل، رئيس قسم الأسماك بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد حمزة، استشاري جودة المياه، بحضور الأطباء البيطريين بالمحافظة وأصحاب المزارع السمكية.

وناقش المؤتمر الأزمات التى يعانى منها الاستزراع السمكى بمصر وبخاصة محافظة دمياط فى حضور أصحاب المزارع السمكية المتضررين.

 

 

 


محافظة دمياط

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أخبار مصر

الاستزراع السمكى

نفوق الأسماك

رأس البر

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