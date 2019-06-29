سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 11:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن معالجة تغير المناخ

السبت، 29 يونيو 2019 09:55 ص
الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن معالجة تغير المناخ قمة العشرين
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يي" جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها واتخاذ إجراءات ملموسة بشأن معالجة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثى ترأسه وزير الخارجية الصينى على هامش قمة مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (مجموعة العشرين)، بمشاركة وزير الخارجية الفرنسى "جان-إيف لودريان" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وقال وانج، إن الصين وضعت أساسا قويا للوفاء بتعهدها بشأن وقف ارتفاع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحلول 2030، حيث انخفضت كثافة الكربون فى الصين، أو كمية انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018 إلى أقل من 8ر45% عن مستويات عام 2005، فيما بلغت نسبة الطاقة غير الأحفورية فى استهلاك الطاقة 3ر14%.

وأكد أهمية التعاون الدولى بشأن إدارة المناخ العالمي، مشيرا إلى التزام الصين بالقيام بدور ثابت ونشط فى مواجهة التغير المناخي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسى "جان-إيف لودريان" إن فرنسا ترغب فى العمل مع الصين لإرسال إشارة واضحة، ودفع المجتمع الدولى إلى تنفيذ اتفاقية باريس.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى أنه يقدر الدور المحورى للصين فى مكافحة تغير المناخ، ويدعم الجهود المبذولة لتقديم حلول قائمة على الطبيعة.

 


الصين

فرنسا

قمة العشرين

المناخ

الامم المتحدة

قضية المناخ

G20

G 20

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

"بوتين" للسيسى: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر فى الفترة المقبلة

"بوتين" للسيسى: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر فى الفترة المقبلة

زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة

زعماء مجموعة العشرين يتجاهلون الحماية التجارية فى البيان الختامى للقمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة