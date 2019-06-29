الصين تدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن معالجة تغير المناخ

(أ ش أ)

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يي" جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها واتخاذ إجراءات ملموسة بشأن معالجة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثى ترأسه وزير الخارجية الصينى على هامش قمة مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى (مجموعة العشرين)، بمشاركة وزير الخارجية الفرنسى "جان-إيف لودريان" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وقال وانج، إن الصين وضعت أساسا قويا للوفاء بتعهدها بشأن وقف ارتفاع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحلول 2030، حيث انخفضت كثافة الكربون فى الصين، أو كمية انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018 إلى أقل من 8ر45% عن مستويات عام 2005، فيما بلغت نسبة الطاقة غير الأحفورية فى استهلاك الطاقة 3ر14%.

وأكد أهمية التعاون الدولى بشأن إدارة المناخ العالمي، مشيرا إلى التزام الصين بالقيام بدور ثابت ونشط فى مواجهة التغير المناخي.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسى "جان-إيف لودريان" إن فرنسا ترغب فى العمل مع الصين لإرسال إشارة واضحة، ودفع المجتمع الدولى إلى تنفيذ اتفاقية باريس.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى أنه يقدر الدور المحورى للصين فى مكافحة تغير المناخ، ويدعم الجهود المبذولة لتقديم حلول قائمة على الطبيعة.