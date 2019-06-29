الشرطة الإيطالية تعتقل قبطان سفينة لإنقاذ المهاجرين فى لامبيدوسا ..صور

الشرطة الإيطالية بجوار سفينة إنقاذ مهاجرين
الشرطة الإيطالية ترافق قبطان سفينة سى ووتش 3
الشرطة الإيطالية ترافق مهاجرين غير شرعيين
الشرطة الإيطالية تعتقل قبطان سى ووتش 3
رصد سفينة إنقاذ مهاجرين فى المياه الإيطالية
سفينة إيطالية تلاحق سفينة إنقاذ مهاجرين
قبطان سفينة سى ووتش 3 برفقة الشرطة الإيطالية
قبطان سفينة سى ووتش 3 فى سيارة الشرطة
كارولا راكيتي تتلقى إشارة عبر اللاسلكى
كارولا راكيتي تصل مقر الشرطة لبدء التحقيقات
كارولا راكيتي قبطان سفينة سى ووتش 3
مهاجرين غير شرعيين على سواحل إيطاليا
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