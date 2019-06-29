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الشرطة الإيطالية تعتقل قبطان سفينة لإنقاذ المهاجرين فى لامبيدوسا ..صور

السبت، 29 يونيو 2019 07:55 ص
الشرطة الإيطالية تعتقل قبطان سفينة لإنقاذ المهاجرين فى لامبيدوسا ..صور قبطان سفينة سى ووتش 3
رويترز

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اعتقلت الشرطة الإيطالية اليوم السبت القبطان الألمانية لسفينة لإنقاذ المهاجرين بعد أن رست في ميناء لامبيدوسا. وظلت السفينة سي ووتش 3 التي ترفع العلم الهولندي وتديرها مؤسسة سي ووتش الخيرية الألمانية تبحر في المياه منذ أكثر من أسبوعين وعلى ظهرها 40 أفريقيا تم إنقاذهم.
 
وبعد الانتظار في المياه الدولية لتلقي دعوة من إيطاليا أو دولة بالاتحاد الأوروبي لقبول السفينة قررت القبطان كارولا راكيتا الأسبوع الماضي الإبحار إلى جزيرة لامبيدوسا بجنوب إيطاليا ولكن سفنا حكومية إيطالية منعتها من ذلك، ولكن في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت دخلت راكيتا الميناء حيث رست السفينة وسط انتشار مكثف من الشرطة.
 
وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الشرطة تقوم بإنزال راكيتا من على ظهر السفينة واقتيادها بعيدا في سيارة، وقالت محطة راي التلفزيونية الحكومية إن راكيتا اعتُقلت "لمقاومتها سفينة حربية" وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، وما زال المهاجرون موجودين على ظهر السفينة.
 
وكان ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني قد قال سابقا إنه لن يسمح لراكيتا بالرسو إلا عندما توافق دول أخرى بالاتحاد الأوروبي على أخذ المهاجرين فورا. وقال إنه حتى حينئذ ستصادر السلطات الإيطالية السفينة وتقاضي قبطانها لمساعدتها مهربي البشر.
الشرطة الإيطالية بجوار سفينة إنقاذ مهاجرين
الشرطة الإيطالية بجوار سفينة إنقاذ مهاجرين

الشرطة الإيطالية ترافق قبطان سفينة سى ووتش 3
الشرطة الإيطالية ترافق قبطان سفينة سى ووتش 3

الشرطة الإيطالية ترافق مهاجرين غير شرعيين
الشرطة الإيطالية ترافق مهاجرين غير شرعيين

الشرطة الإيطالية تعتقل قبطان سى ووتش 3
الشرطة الإيطالية تعتقل قبطان سى ووتش 3

رصد سفينة إنقاذ مهاجرين فى المياه الإيطالية
رصد سفينة إنقاذ مهاجرين فى المياه الإيطالية

سفينة إيطالية تلاحق سفينة إنقاذ مهاجرين
سفينة إيطالية تلاحق سفينة إنقاذ مهاجرين

قبطان سفينة سى ووتش 3 برفقة الشرطة الإيطالية
قبطان سفينة سى ووتش 3 برفقة الشرطة الإيطالية

قبطان سفينة سى ووتش 3 فى سيارة الشرطة
قبطان سفينة سى ووتش 3 فى سيارة الشرطة

كارولا راكيتي تتلقى إشارة عبر اللاسلكى
كارولا راكيتي تتلقى إشارة عبر اللاسلكى

كارولا راكيتي تصل مقر الشرطة لبدء التحقيقات
كارولا راكيتي تصل مقر الشرطة لبدء التحقيقات

كارولا راكيتي قبطان سفينة سى ووتش 3
كارولا راكيتي قبطان سفينة سى ووتش 3

مهاجرين غير شرعيين على سواحل إيطاليا
مهاجرين غير شرعيين على سواحل إيطاليا

 


ايطاليا

ميناء لامبيدوسا

المهاجرين

الاتحاد الأوروبي

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