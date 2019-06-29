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السيسى يشارك اليوم فى ملتقى "تمكين المرأة" وجلستين بقمة العشرين

السبت، 29 يونيو 2019 02:36 ص
السيسى يشارك اليوم فى ملتقى "تمكين المرأة" وجلستين بقمة العشرين الرئيس السيسى بقمة العشرين
أوساكا- محمد الجالى

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الجالي
 
يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، نشاطه اليوم السبت، بمدينة أوساكا اليابانية، حيث يستهل برنامجه بالمشاركة في ملتقي جانبي للرؤساء حول قضايا تمكين المرأة.
 
ويأتى هذا الملتقى ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين التى تستضيفها اليابان علي مدار يومين.
 
كما يشارك الرئيس السيسى فى جلسة العمل الثالثة حول معالجة عدم المساواة بين الدول النامية والدول المتقدمة، ثم يحضر الرئيس الجلسة الرابعة حول قضايا تغيرات المناخ والبيئة والطاقة.
 
ومن المقرر أن يختتم اليوم بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين.

السيسى

عبد الفتاح السيسى

قمة العشرين

اوساكا

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