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السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السبت، 29 يونيو 2019 05:50 م
السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة السيسى يلتقى مجتمع الأعمال اليابانى
أوساكا- محمد الجالى

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الجالي
 

أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان، خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما في ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين

السيسي ومجتمع الأعمال الياباني
السيسي ومجتمع الأعمال الياباني

وأشار الرئيس- خلال لقائه اليوم مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في اليابان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين اليابانيين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة- إلى ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.

 


الرئيس السيسى

اليابان

قمه العشرين

السيسي فى قمة العشرين

اليوم السابع بلس

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