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السلطات الأمنية فى تونس تحدد هوية انتحارى "شارل ديجول"

السبت، 29 يونيو 2019 11:22 م
السلطات الأمنية فى تونس تحدد هوية انتحارى "شارل ديجول" عناصر من الجيش التونسى
كتب وكالات

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توصلت السلطات الأمنية التونسية إلى هوية انتحارى شارع شارل ديجول الذى فجر نفسه فى العاصمة، يوم الخميس.

وأفاد الناطق الرسمى باسم "القطب القضائى لمكافحة الإرهاب" فى تونس، سفيان السليطي، اليوم السبت، فى تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، بأنه تم تحديد هوية منفذ عملية التفجير فى شارع شارل ديجول التى جرت يوم الخميس الماضي، ولم يكشف سفيان السليطى المزيد من التفاصيل حفاظا على سرية الأبحاث، وفق تعبيره.

وأضاف السليطي، فى تصريحه لـ"وات"، أن التحقيقات بخصوص الهجومين بكل من شارع شارل ديجول ومنطقة القرجانى بالعاصمة متواصلة.

وكان الناطق الرسمى باسم "القطب القضائى لمكافحة الإرهاب" قد أفاد فى تصريح سابق للوكالة التونسية، بأنه تم التعرف على هوية الشخص الذى قام بتفجير نفسه بحزام ناسف قبالة الباب الخلفى لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، أثناء تأهب أعوان وإطارات أمنية تابعة لـ"الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب" للخروج فى مهمة عمل، إثر العملية التى جرت الخميس فى شارع شارل ديجول بالعاصمة.

 

 


السلطات الأمنية فى تونس

أخبار تونس

تونس

شارل ديجول

العاصمة التونسية

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