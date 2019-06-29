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السعودية: 1.23 مليون ريال غرامات لعدم الحفاظ على مصادر المياه

السبت، 29 يونيو 2019 02:47 م
السعودية: 1.23 مليون ريال غرامات لعدم الحفاظ على مصادر المياه وزارة البيئة فى السعودية
كتب محمد عبد العظيم

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ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، 83 مخالفاً لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، بمخالفات تجاوزت قيمتها 1.23 مليون ريال، وتوزعت في مناطق الرف الرسوبى والدرع العربى وذلك في مناطق الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والباحة، والشرقية، وتبوك.

وأوضحت الوزارة، أن المخالفات اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص، وحفر آبار دون الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار، إلى جانب تنظيف الآبار دون ترخيص من الوزارة، وزيادة عمق الحفر على خلاف ما صدر في الترخيص المصرح له، وذلك وفق وسائل إعلام سعودية.

وبينت الوزارة، أن إجمالى الغرامات على مقاولى الحفر والأفراد والجهات المخالفة بلغت نحو 1.23 مليون ريال، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافةً إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرض لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين وفق تطبيق النظام.


السعودية

اخبار السعودية

غرامات المياه فى السعودية

وزارة البيئة السعودية

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