الحكومة الصينية تدعو وزيرة السياحة والوفد المصرى لزيارة منزل ومتحف جمهورية الصين

كتبت آمال رسلان

دعت الحكومة الصينية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والوفد المصرى المرافق لها لزيارة متحف ومنزل الزعيم الصينى ماو تسى تونج مؤسس جمهورية الصين الشعبية فى مسقط رأسه بمدينة شاوشام، وذلك بحضور السفير أسامة المجدوب سفير مصر فى بكين.

وجاء ذلك قبيل مغادرتها جمهورية الصين الشعبية بعد انتهاء فعاليات المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الًاول الذى تمثل فيه الدكتورة رانيا المشاط مصر على رأس وفد مصرى رسمى رفيع المستوى، وقام الوفد بوضع الزهور أمام تمثال ماو تسى تونج فى ساحة المتحف الخاص به، وهو تقليد متبع كتحية له.

ومن جانبها تقدمت الوزيرة بالشكر للجانب الصينى على هذه الدعوة وهنأتهم على اقتراب الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.

جدير بالذكر أن المعرض الاقتصادى التجارى الصينى الأفريقى الًاول أقيم فى مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان فى الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجارى، بحضور 53 دولة أفريقية وكانت مصر ضيف شرف بالمعرض.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن ماو تسى تونج هو مؤسس جمهورية الصين الشعبية، وواحدًا من الاثنى عشر الذين أسسوا الحزب الشيوعى فى شنغهاى، وأصبح زعيما للحزب الشيوعى الصينى منذ 1935 حتى وفاته، وكان سياسيًا وقائدًا عسكريًا صينيا.

وأخذ "ماو" على عاتقه إعادة بناء الصين لتصبح دولة عصرية قوية، واهتم بالتعليم والتصنيع والصحة، وحول النظام الاقتصادى من رأسمالية إلى اشتراكية، وبعد أن كانت الصين تقدس الآباء والأجداد لآلاف السنين أصبحت تقدس الوطن.