الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس محمود.ف.ف عاطل 3 سنوات وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط محمود.ف.ف وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.