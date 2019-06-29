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الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

السبت، 29 يونيو 2019 05:56 م
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية محكمة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس محمود.ف.ف عاطل 3 سنوات وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط محمود.ف.ف وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


جنايات شبين الكوم

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امن المنوفيه

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