الجيش اليمنى يعلن إلحاق خسائر بـ"الحوثيين" شمال لحج

وكالات

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، امس الجمعة، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة لحج جنوب اليمن حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للانياء .

وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"أن"القوات نجحت في إفشال محاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقع في مناطق الشريجة وحيفان وحمالة شمال لحج".

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين وإجبار من تبقى منهم على التراجع".

من جهة أخرى، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين إن طيران التحالف شن غارة على جبل الحمام في منطقة كرش بمديرية القبيطة.

على صعيد الغارات الجوية أيضا، ولكن في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، نفذ طيران التحالف 6 غارات على منطقة يسنم في مديرية باقم شمال صعدة، حسب "المسيرة".

تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.