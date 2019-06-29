الجنايات تودع حيثيات المؤبد لـ34متهما و10سنوات لـ11 بقضية تفجير أبراج الضغط

كتب ـ إيهاب المهندس

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية أيمن البابلى وخالد أحمد سلامة وبحضور أحمد إبراهيم وكيل النيابة وأمانة سر أيمن القاضى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها وضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه فى أعقاب انحصار التحركات الجماهيرية لتنظيم الإخوان الإرهابية وتصرفاته العدائية بالشارع لضبط العديد من قادته وكوادره المحركة لتلك الاعمال العدائية وعدم تجاوب التيارات الدينية الأخرى مع فعاليات التنظيم لجأ قادة التنظيم إلى تكوين خلايا تعمل بشكل لا مركزى تحت مسمى اللجان النوعية للقيام بأعمال تخربيه وتعدى على المنشآت العامة وخاصة المنشآت الشرطية والعسكرية ومحطات الكهرباء والإضرار بالبنية التحتية للدولة بهدف إثارة سخط المواطنين وغضبهم بسبب انقطاع التيار الكهربائى ودفعهم للتظاهر والمطالبة باسقاط النظام.

واستكملت : قيام عناصر خلية الجيزة ويعاونهم آخرون بإلقاء عبوة ناسفة بميدان ــ الكت كات ــ وتفجير برج كهرباء بأبو غالب وحرق محول كهرباء بمدينة الوراق وحرق كشك كهرباء بمنطقة كدراسة وحرق محولين كهرباء بمنطقة ناهيا، وقيام المتهم ايمن فتحى بنقل اللتكليفات لعناصر الخلية من مسئول الخلية الحركى "سامح"، وقام المتهم الربع محمد مدبولى بإعداد هياكل العبوات الناسفة بورشة لحام مملوكه له بمنطقة أوسيم، ثم قام بإرسال العبوات للمتهم طه محمد مسئول خلية الغربية والذي يقوم هو وأفراد خليته بتجهيز العبوات عن طريق وضع المواد المتفجرة وتوصيلها بدائرة كهربائية، وتسليمها لخلية كفر الشيخ التى تتولى مسئولية زرع العبوات الناسفة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.