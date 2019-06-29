سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الجنايات تودع حيثيات المؤبد لـ34متهما و10سنوات لـ11 بقضية تفجير أبراج الضغط

السبت، 29 يونيو 2019 11:49 ص
الجنايات تودع حيثيات المؤبد لـ34متهما و10سنوات لـ11 بقضية تفجير أبراج الضغط المستشار شبيب الضمرانى
كتب ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية أيمن البابلى وخالد أحمد سلامة وبحضور أحمد إبراهيم وكيل النيابة وأمانة سر أيمن القاضى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها وضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه فى أعقاب انحصار التحركات الجماهيرية لتنظيم الإخوان الإرهابية وتصرفاته العدائية بالشارع لضبط العديد من قادته وكوادره المحركة لتلك الاعمال العدائية وعدم تجاوب التيارات الدينية الأخرى مع فعاليات التنظيم لجأ قادة التنظيم إلى تكوين خلايا تعمل بشكل لا مركزى تحت مسمى اللجان النوعية للقيام بأعمال تخربيه وتعدى على المنشآت العامة وخاصة المنشآت الشرطية والعسكرية ومحطات الكهرباء والإضرار بالبنية التحتية للدولة بهدف إثارة سخط المواطنين وغضبهم بسبب انقطاع التيار الكهربائى ودفعهم للتظاهر والمطالبة باسقاط النظام.

واستكملت : قيام عناصر خلية الجيزة ويعاونهم آخرون بإلقاء عبوة ناسفة بميدان ــ الكت كات ــ وتفجير برج كهرباء بأبو غالب وحرق محول كهرباء بمدينة الوراق وحرق كشك كهرباء بمنطقة كدراسة وحرق محولين كهرباء بمنطقة ناهيا، وقيام المتهم ايمن فتحى بنقل اللتكليفات لعناصر الخلية من مسئول الخلية الحركى "سامح"، وقام المتهم الربع محمد مدبولى بإعداد هياكل العبوات الناسفة بورشة لحام مملوكه له بمنطقة أوسيم، ثم قام بإرسال العبوات للمتهم طه محمد مسئول خلية الغربية والذي يقوم هو وأفراد خليته بتجهيز العبوات عن طريق وضع المواد المتفجرة وتوصيلها بدائرة كهربائية، وتسليمها لخلية كفر الشيخ التى تتولى مسئولية زرع العبوات الناسفة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


حيثيات أبراج الضغط

جنايات القاهرة تودع حيثيات أبراج الضغط

خلية تفجير محولات الكهرباء

المستشار شبيب الضمرانى

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحكام للتاريخ .. القصاص من المتهمين فى قضيى تفجير أبراج الضغط.. المؤبد لـ 34 متهما والمشدد 10 سنوات لـ 11 أخرين.. المحكمة: مصر ستظل محفوظة فى ظل شعبها الواعى.. والنيابة : المتهمون استحلوا الأعراض وهتكوا الحرمات

الخميس، 30 مايو 2019 07:42 م

مادة استخدمتها الجنايات لوضع متهمى "تفجيرات أبراج الضغط" تحت المراقبة

الجمعة، 24 مايو 2019 04:01 م

ننشر كلمة المستشار شبيب الضمرانى قبل الحكم بقضية "تفجير أبراج الضغط العالى"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:06 م

صور.. المؤبد لـ34 متهما و10 سنوات لـ11 آخرين بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى"

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

الحكومة تفند شائعة تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سى

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة