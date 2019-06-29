سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 11:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

السبت، 29 يونيو 2019 10:53 ص
الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل كسوف الشمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اليوم السابع بلس
 
تشهد الكرة الأرضية يوم الثلاثاء المقبل 29 شوال 1440 الموافق 2 يوليو الجارى، كسوف كلى للشمس مشاهد فى أجزاء من جنوب المحيط الهادي ووسط تشيلي ووسط الأرجنتين، في حين سيشاهد جزئيا فقط في معظم جنوب المحيط الهادي وفي الإكوادور والبرازيل وأروجواي وباراجواي.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سوف تستغرق كافة مراحل الكسوف من بدايته إلى نهايته 4 ساعات و 55 دقيقة ، وهذا الحدث لن يكون مشاهد بسماء الوطن العربي.
 
وتابع التقرير: كسوف الشمس الكلي يحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض على خط واحد حيث يعبر القمر مباشرة بين الأرض والشمس وهذا الحدث نادر نسبيا لأن مدار القمر حول الأرض مائل بالنسبة لمدار الأرض حول الشمس ، وعندما يحدث أن تنتظم تلك الأجسام الثلاثة في خط واحد فإن القمر يغطي قرص الشمس وجميع المناطق التي ستقع ضمن ظل القمر ستشهد كسوفا كليا.
 
وأوضحت أنه خلال هذا الكسوف سيكون حجم الشمس الظاهري أصغر بـ 1.6% من المتوسط، في حين يبعد القمر يومين من نقطة الحضيض اقرب نقطة في مدارة من الأرض، مما يجعل حجمة الظاهري كبير إلى حد ما.
 
وأشار التقرير: ففي بداية ونهاية الكسوف سيكون الحجم الظاهري للقمر أكبر بنسبة 3.3 ٪ من المتوسط؛ وبالتالي سوف يغطي كامل الشمس مما يجعل هذا الكسوف كلي. 
 
 

كسوف

كسوف كلى للشمس

كسوف الشمس

الكسوف

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

"القاهرة مدينة لا يغشاها النعاس".. هكذا تغنت الشروق الجزائرية بجمال مصر

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

روح الفريق الواحد للفراعنة فى أمم أفريقيا تفسد مخطط اللجان الإلكترونية المشبوهة.. أزمة عمرو وردة تكشف تكاتف نجوم المنتخب والمعدن المصرى فى مشوار حصد الكأس الثامنة..والتنظيم المبهر يثير جنون دويلة منتخب المجنسين

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

مصر قلب أفريقيا النابض.. كان 2019 تجمع رؤساء القارة السمراء.. السيسى يفتتح البطولة ويدعم الفراعنة أمام زيمبابوى.. رئيس غانا يحضر مباراة بلاده أمام بنين بالإسماعيلية.. ورئيس موريتانيا يتابع منتخب بلاده بالسويس

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

تعرف على نتائج اليوم الثامن من بطولة امم أفريقيا 2019

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الجمعية الفلكية بجدة: كسوف كلى للشمس الثلاثاء المقبل

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

الخليج الكويتية: الرئيس السيسى رسخ مكانة مصر كدولة قائدة إقليميا وعالميا

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

"النهار" الجزائرية: كرم ضيافة المصريين يسعد عشاق الخضر

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

موقع تونسى: امم افريقيا مصر 2019 بنكهة عالمية على ملاعب الإبداع

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

فيديو معلوماتى.. فوبيا الفئران.. الأسباب والعلاج

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

قصة صور.. أجانب الدوري المصري نجوم تنتظر التألق فى كان 2019

"بوتين" للسيسى: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر فى الفترة المقبلة

"بوتين" للسيسى: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع مصر فى الفترة المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة