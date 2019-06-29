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التحقيق مع متهم جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بمشاركة شقيقة

السبت، 29 يونيو 2019 03:32 م
التحقيق مع متهم جمع 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج بمشاركة شقيقة محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت النيابة العامة مع متهم اشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بلغت حجم تعاملاتها خلال عام 3 ملايين جنيه.

وذكرت التحريات الأمنية، قيام شقيقين أحدهما يعمل حاليًا بدولة عربية، والآخر داخل الدولة، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة العربية التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى وبأسعار السوق السوداء على حساب الثانى بأحد البنوك بسوهاج، ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز سوهاج نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه مصري.


التحقيق مع متهمين

الاستيلاء على 3 مليون ونصف

نيابة الأموال العامة

تجميع مدخرات العاملين

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