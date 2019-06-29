التحريات تكشف حقيقة تورط صيدلى ومساعدة فى بيع أدوية محظورة بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قسم أول مدينة نصر، بحجز مالك صيدلية وعامل بالصيدلية لحين ورود تحريات المباحث والوقوف على ملابسات تورطهما فى بيع أدوية وعقاقير طبية مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظورة بمدينة نصر.

وأكدت معلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، عن أن المدير المسئول عن صيدلية بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم أول مدينة نصر حاز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركياً، والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق، مع الجهات المختصة داهمته قوة وألقت القبض عليه وعامل بالصيدلية، التى حوت كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة للقانـون.

وشملت المضبوطات المحرزة 6 آلاف قرص من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، 9 آلاف كبسولة وقرص منشطات، 3 آلاف قرص من الأدوية مجهولة المصدر، ألف كبسولة وقرص من العقاقير الطبية "عينات مجانية غير معدة للبيع" وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.