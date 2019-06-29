سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 06:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التأديبية تجازى مسئولين ببنك الاستثمار لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى

السبت، 29 يونيو 2019 05:41 م
التأديبية تجازى مسئولين ببنك الاستثمار لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ، في القضية رقم 201 لسنة 59 قضائية ، بمجازاة مديرة إدارة قانونية، ومدير عام الفتاوى والعقود ببنك الاستثمار القومي بعقوبة الإنذار؛ لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون والتعليمات وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.
 
كشفت حيثيات الحكم أن "هالة م" مديرة إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي، انقطعت عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني وتقدمت بشكاوى كيدية ضد زملائها ثبت من التحقيقات عدم صحتها.
 
وتبين أن "سعد الدين. ع"، مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالبنك، لم يحيل أو يسند أي أعمال قانونية إلى المتهمة الأولى خلال عام 2015 وأحال إليها بعض الأعمال خلال 2016 لا تتناسب مع حجم العمل، وسحب تلك الأعمال منها وأعاد توزيعها على زملائها دون مبرر وفي غير الأحوال والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
 
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية، قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
 
 

مجلس الدولة

بنك الاستثمار القومى

المحكمة التاديبية

بنك الاستثمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة 141 موظفا بالمحليات للمحاكمة التأديبية وتوقيع عقوبات على 47 آخرين

الأحد، 23 يونيو 2019 09:43 ص

إحالة اثنين من مصلحة الضرائب العقارية للمحاكمة التأديبية للإهمال الجسيم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:57 ص

بحسب القانون.. كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام

السبت، 08 يونيو 2019 04:36 ص

التأديبية تجازى 3 مسئولين بالشهر العقارى لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:05 م

المحكمة التأديبية تجازى مسئولين بالنقل العام للإضرار المالى بالهيئة

السبت، 18 مايو 2019 02:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

التريلر الأخير لفيلم Hobbs & Shaw قبل عرضه فى أغسطس

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهدات كليبه الأخير "بابا".. 11 مليونا × 9 أيام

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

"التعليم" تعلن عن رابط بطاقة الطالب لأولى ثانوى وتحدد آلية تقديم الشكاوى

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

سوبر كورة يكشف أولى خطوات كهربا لفسخ تعاقده مع الزمالك

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

س و ج.. كيف يتعامل المنتخب مع إصابة جنش وغيابه عن امم افريقيا 2019؟

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

#٣٠_يونيو_اراده_شعب.. المصريون يحتفلون بالذكرى السادسة للثورة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

التعليم: إضافة إجابة بديلة لأحد أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة