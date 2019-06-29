البرازيلية مهربة المخدرات بمطار القاهرة: كونت عصابة للكوكايين والهيروين

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، التى أجرتها مع مواطنة برازيلية متهمة بجلب وتهريب 2 كيلو كوكايين فى اليد الحديدية لحقائب السفر الخاصة بها عبر مطار القاهرة، أن احد الاشخاص يحمل الجنسية المصرية، طلب منها تكوين تشكيل عصابى دولى يتخصص نشاطه فى جلب وتهريب المواد المخدرة ذو القيمة المادية العالية مثل "مخدر الهيروين، مخدر الكوكايين" ، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث تمكن أمن مطار القاهرة من ضبط المتهمة أثناء قدومها من وطنها "البرازيل" وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، قامت بإخفائها داخل اليد الحديدية لحقائب السفر.

كانت النيابة أمرت بانتداب مترجم لحضور التحقيق مع المتهمة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، و استدعاء الضابط القائم بضبط المتهمة للاستماع لأقواله، وأمرت بإرسال المواد المضبوطة للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل بها.

البداية كانت أثناء تفتيش قوات أمن مطار القاهرة المتهمة بعد الاشتباه فيها، حيث عثر داخل اليد الحديدية لإحدى الحقائب الخاصة بها على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بقصد تهريبها وترويجها على عملائها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.