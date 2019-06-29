سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 12:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

السبت، 29 يونيو 2019 10:26 م
اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الهيئة العامة للاستثمار برئاسة محسن عادل، على اعتماد التطبيق الإلكترونى للتصويت E-MAGLES باستخدام النظام فى عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لقانونى الشركات والاستثمار، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع مناخ الاستثمار، والذى سيسهم بشكل ملحوظ فى تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة مما يخدم الاتجاه العام للدولة فى سبيل التحول الرقمى.

وكان محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، قد وجه بإنشاء وتطوير هذا التطبيق الفعال، مؤكدا أن نظام التصويت الإلكترونى الذى يوفره سيسهل للمساهمين المشاركة بفاعلية فى اجتماعات مجالس الإدارة، ودعوات الجمعيات العمومية والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

ومن جانبه قال محمد يحيى عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو لجنة القيد بالبورصة وعضو مجلس إدارة شركة EGID و التى قامت بتصميم التطبيق، إنه سيكون وسيلة جيدة وفعالة لإرسال جميع الوثائق الضرورية فى شكل مرفقات لجميع المساهمين لعرضها و التعليق عليها، هذا بالإضافة إلى أن نتائج هذه الاجتماعات سوف تكون معتمدة من GAFI.

وأكد العضو المنتدب لشركة EGID المهندس ياسر الضوى، أن التطبيق الإلكترونى الجديد  يستخدم أعلى المعايير الأمنية فى حماية المعلومات مستخدما أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، كما أن التطبيق يربط مجموعة كبيرة من قواعد البيانات للعديد من الجهات المختلفة مستخدما أعلى الوسائل للحفاظ على سرية البيانات ونزاهة آلية التصويت من دقة بيانات الشركة ومساهميها ومن لهم الحق فى التصويت علي قراراتها.

وجدير بالذكر أن شركة مصر لنشر المعلومات كانت قد أعلنت فى الشهر الماضي الانتهاء من تطوير التطبيق الالكترونى  E-MAGLES  بالتعاون مع  GAFI.


الهيئة العامة للاستثمار

البورصة

التصويت الالكترونى

جمعية عمومية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

40 أغنية × 82 دقيقة ضمن الألبوم الخاص بالموسم الجديد لـ Stranger Things

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

اعتماد تطبيق التصويت الإلكترونى للجمعيات العمومية للشركات من أول يوليو

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة