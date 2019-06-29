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استطلاع رأى: ثلث الأمريكيين لا يمانعوا فى توجيه ضربة نووية استباقية لكوريا الشمالية

السبت، 29 يونيو 2019 12:00 ص
استطلاع رأى: ثلث الأمريكيين لا يمانعوا فى توجيه ضربة نووية استباقية لكوريا الشمالية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ

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كشف استطلاع للرأى أجرته دورية يابانية متخصصة فى علوم الذرة  (The Bulletin of the Atomic Scientists)، تزامنا مع الذكرى التاسعة والستين لنشوب الحرب الأمريكية – الكورية التى توافق الخامس والعشرين من يونيو، على موافقة ثلث الأمريكيين على توجيه واشنطن لضربة استباقية هجومية لكوريا الشمالية بما فى ذلك توجيه ضربة نووية يروح ضحيتها مليون إنسان.

وأجريت الدراسة على عينة ممثلة من المواطنين الأمريكيين إليكترونيا، وتمت بمشاركة مؤسسة  (YouGov)، وهى مؤسسة أبحاث بريطانية مقرها لندن، وبينت الدراسة أن 30% من المستطلع رأيهم أيدوا توجيه ضربة وقائية استباقية من الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، والمفاجأة أن نسبة تأييد هذه الضربة قد ارتفعت إلى 33% فى حالة كون هذه الضربة نووية بغض النظر عن خسائرها البشرية بما فى ذلك الضحايا من المدنيين.

وكان لافتا، فى نتائج الدراسة، ذلك الثبات فى مستوى التأييد لتوجيه ضربة نووية استباقية من الولايات المتحدة لبيونج يانج مع تغيير مستويات تقديرات الخسائر البشرية ما بين 15 ألفا إلى 1.1 مليون فرد منهم مليونا من المدنيين.

وأكدت الدراسة الاستطلاعية حدوث تحول كبير فى مستوى كراهية المواطن الأمريكى لاستخدام السلاح النووى حتى وإن أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين إذا كان اللجوء إلى هذا السلاح هو السبيل الوحيد لإبادة الاعداء.

تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى الخيار النووى كان أحد البدائل المطروحة من جانب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الكورية التى نشبت فى يونيو 1095، وانتهت فى منتصف السبعينيات لكن واشنطن لم تلجأ إلى خيار الضرب النووى بحكم ضغوط الرأى العام الأمريكى وتوازنات السياسة على المسرح الدولى آنذاك، كما تأتى الدراسة فى وقت تسعى فيه واشنطن إلى ابرام اتفاق نووى مع كوريا الشمالية.

 


الحرب النووية الكورية

الملف النووى الكورى

دونالد ترامب

الاسلحة النووية

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