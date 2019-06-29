ارتفاع المتهمين بـ"خلية الأمل" إلى 13 بعد حبس أول متهمتين بالقضية

كشفت مصادر قانونية، عن ارتفاع عدد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" لـ 13 متهماً محبوسين و5 آخرين هاربين، وذلك بعد قرار النيابة العامة بحبس أول متهمتين بالانضمام للتنظيم، وهما تقوى عبد الراضى، ولؤيا صبرى، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى القضية، اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون المحبوسون بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كل من زياد العليمى، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوى، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى، وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، وأحمد الغنام، وقاسم عبد الكافى، وتقوى عبد الراضى، ولؤيا صبرة، وتضم القضية آخرين هاربين وهم كلا من أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمود حسين، وعلى بطيح، ومحمد ناصر.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.