إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل مع دراجة بخارية بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية مع تروسيكل عند منطقة كودية ديروط بمركز ديروط وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى.

وكان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغ من أهالى قرية كودية "ديروط" التابعة لمركز ديروط بوجود حادث تصادم بين دراجة بخارية، وتروسيكل، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات وكسور بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.