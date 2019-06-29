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أمريكا ترسل مقاتلات F-22 لقاعدة العديد بـ"قطر" وسط التوترات مع إيران

السبت، 29 يونيو 2019 02:51 م
أمريكا ترسل مقاتلات F-22 لقاعدة العديد بـ"قطر" وسط التوترات مع إيران قاعدة العديد القطرية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن سلاح الجو الأمريكي، إرسال مقاتلات من طراز F-22 إلى قاعدة العديد في قطر، وذلك وسط استمرار حالة التوتر مع إيران بعد نحو أسبوع من إسقاط طهران لطائرة مراقبة دون طيار فوق مضيق هرمز قالت إنها اخترقت مجالها الجوى.

 

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان: "هذه الطائرات ترسل إلى قطر لأول مرة بهدف حماية القوات والمصالح الأمريكية في منطقة عمليات القيادة المركزية بالجيش الأمريكى".

 

وبحسب سي ان ان العربية، قال بيتر لايتون، محلل الشؤون الدفاعية والضابط السابق بالقوات الجوية الأسترالية، إن مهمة مقاتلات الـF-22 المحتملة فى حال نشوب حرب شاملة مع إيران سيكون استهداف بطاريات صواريخ أرض- جو الإيرانية.

 

وأضاف لايتون: "بطاريات منظومة صواريخ S-300 ستكون أول الأهداف في الموجة الأولى فى سبيل فتح المجال الجوي للهجمات التالية".

 

وترتبط طهران بعلاقات وثيقة مع النظام القطرى بالدوحة، وتراجع الرئيس دونالد ترامب عن ضربة محققة لأهداف إيرانية بعد اسقاط طائرة درون المسيرة فى الخليج، وقال أنه أجل الضربة ودعا الإيرانيين لطاولة المفاوضات.


قاعدة العديد القطرية

ايران

مقاتلات امريكية

الحرب على ايران

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