أكثر من 6000 طعن تلقتها دائرة اليوم الواحد بمحكمة النقض خلال أقل من عام

كتبت هدى أبو بكر

تلقت دائرة اليوم الواحد بمحكمة النقض خلال أقل من عام عدد 6016 طعنا، وكانت مقسمة كالتالى، 2162 طعن مدنى، و3241 طعون عمالية، و613 طعن تجارى بأنواعه، وكانت هذه الطعون على مدار الفترة من أكتوبر من العام الماضى، وحتى شهر مايو 2019.

واستحدثت محكمة النقض فكرة دائرة اليوم الواحد لتواكب به التطور التكنولوجى والتقاضى الإلكترونى، حيث تعمل الدائرة على اختصار الدورة المستندية والقضاء على مشكلة تراكم الطعون وتيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونيًا ورول الجلسة الإلكترونى ومحاضر الجلسة الإلكترونية وتبادل المستندات والمذكرات إلكترونيًا ورسائل المحمول والبريد الإلكترونى والخط المختصر رقم 19681.

وقالت المحكمة عن الدائرة فى بيانات سابقة لها، إن إنشاء هذه الدائرة يأتى فى إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثمارى جيد وانطلاقًا من استراتيجية التطوير الشامل وإعادة الهيكلة التى انتهجتها محكمة النقض لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجى، وتوفير وسائل بديلة من النواحى الإدارية والتكنولوجية تُيسر على المحامين وتكفل للمتقاضين -وبطريقة كريمة - حق التقاضى.